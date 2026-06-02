تونس تخسر تجريبية النمسا

خسر المنتخب التونسي الأول لكرة القدم أمام مضيفه النمساوي بهدف دون رد الإثنين، في مباراة تجريبية بالعاصمة فيينا ضمن استعداداتهما لخوض منافسات كأس العالم 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا.

ويشارك المنتخب التونسي في المجموعة السادسة إلى جانب هولندا واليابان والسويد، وسيستهل مشواره في المونديال بمواجهة السويد 15 يونيو الجاري.

وقبل مواجهة السويد سيخوض منتخب تونس مباراة تجريبية أخرى السبت المقبل أمام نظيره البلجيكي، قبل دخول معترك المونديال.

على الجانب الآخر، يحضر المنتخب النمساوي في المجموعة العاشرة بالبطولة إلى جانب الأرجنتين حاملة اللقب، والجزائر والأردن، وسيستهل مشواره بمواجهة الأردن 17 يونيو الجاري.

ولم تتسم أحداث المباراة بالسرعة في الدقائق الأولى منها، حيث اعتمد المنتخب التونسي على انطلاقات لاعبه حنبعل المجبري، وراني خضيرة، والمهاجم فراس شواط في مواجهة لاعبي النمسا.

على الجانب الآخر، قاد المخضرم ماركو أرناوتوفيتش الهجمات النمساوية، إلى جانب مارسيل سابيتزر، لكن المنتخب عانى من النقص العددي في الدقيقة 37 بعد طرد با كونراد لايمر، بعد أن لمس الكرة بيده.

وفي الشوط الثاني، حاولت تونس استغلال النقص العددي، وشن بعض الهجمات التي لم تشكل خطورة كبيرة على مرمى ألكسندر شلاجر، حارس النمسا، التي سجلت هدف المباراة الوحيد عن طريق سابيتزر في الدقيقة 63.