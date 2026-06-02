الإنجليز يصلون إلى ميامي

وصل المنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم إلى مدينة ميامي الأمريكية استعدادًا للمشاركة في كأس العالم 2026.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية في وقتٍ سابقٍ، أن جزءًا من القائمة المكوَّنة من 26 لاعبًا، التي اختارها الألماني توماس توخيل، مدرب المنتخب، غادرت من مطار برمنجهام، صباح الإثنين، متَّجهةً إلى المعسكر التدريبي للأسود الثلاثة في فلوريدا تحضيرًا لخوض البطولة.

وينضمُّ اللاعبون الذين لم يسافروا لاحقًا إلى المجموعة في الولاية، المعروفة باسم «الشمس المشرقة»، منهم لاعبو أرسنال: ديكلان رايس، وبوكايو ساكا، وإيبيريتشي إيزي، ونوني مادويكي بعد خسارتهم نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، السبت.

ووعد توخيل بإضافة نجمةٍ ثانيةٍ إلى قميص المنتخب بعد اللقب الأول في 1966، لكن هذه ستكون واحدةً من أصعب المهام حتى الآن، نظرًا للظروف والترتيبات المعقَّدة لبطولةٍ تمتدُّ عبر ثلاث دولٍ وأربع مناطقَ زمنيةٍ.

وبعد خمسة أيامٍ من التأقلم مع الحرارة الشديدة، التي من المتوقَّع أن تتجاوز 35 درجةً مئويةً في بالم بيتش، مقر المعسكر التدريبي للإنجليز، يخوض المنتخب مباراةً تجريبيةً استعداديةً للبطولة أمام نيوزيلندا في تامبا باي، السبت.

ويتوجَّه فريق توخيل، بعد ذلك، إلى أورلاندو لخوض مباراةٍ أخيرة أمام كوستاريكا، الثلاثاء، قبل أن يحصل اللاعبون على بضعة أيامٍ من الراحة، وقضاء الوقت مع عائلاتهم استعدادًا للانتقال إلى مقر إقامتهم الرئيس في كانساس سيتي.

ويفتتح المنتخب الإنجليزي مشواره في البطولة بمواجهة كرواتيا في دالاس، 17 يونيو.