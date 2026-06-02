نادي أوستن يحتضن افتتاحية تدريبات الأخضر

دشَّن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الثلاثاء، أولى حصصه التدريبية في مدينة أوستن بولاية تكساس الأمريكية ضمن المرحلة الرابعة والأخيرة من برنامج الإعداد لكأس العالم 2026 الذي تنطلق 11 يونيو الجاري في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على ملاعب مركز تدريبات نادي أوستن تحت قيادة اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب المنتخب، الذي قسَّمهم خلالها إلى مجموعتين، أدَّت الأولى، التي ضمَّت اللاعبين الذين شاركوا بصفةٍ أساسيةٍ في المباراة أمام منتخب الإكوادور، مرانًا استرجاعيًّا في الصالة الرياضية والملعب، في حين أجرت الثانية مرانًا بدأ بتمارين الإحماء، أعقبها تدريب استحواذ الكرة، قبل أن يختتم المدرب الحصة بتمارينَ تكتيكيةٍ.

وعلى صعيدٍ متصلٍ، استمر نواف العقيدي في برنامجه التأهيلي الخاص بمتابعة الجهاز الطبي.

ويواصل الأخضر تدريباته، الأربعاء، بحصةٍ على ملاعب مركز تدريب نادي أوستن، وستكون متاحةً لوسائل الإعلام خلال ربع الساعة الأول.

ويواجه الأخضر، خلال المرحلة الأخيرة التي تمتدُّ حتى 9 يونيو، منتخبَي بورتوريكو والسنغال في مباراتين ترفعان عدد تجريبياته قبل المشاركة المونديالية إلى ثلاثٍ. ويحتضن ملعب «كيو 2» في أوستن مباراة بورتوريكو، 6 يونيو، بينما تجرى مباراة السنغال 10 من الشهر ذاته على ملعب نادي سان أنطونيو في مدينة سان أنطونيو.

وانتهت المباراة التجريبية مع الإكوادور، فجر الأحد، بفوز المنتخب اللاتيني 2ـ1 على ملعب «سبورتس إليستريتد» في مدينة نيوجيرسي.