بلدان استضافت المونديال أكثر من مرة.. تعرف عليها

حتى عام 1986، لم يحظ أي بلدٍ باستضافة كأس العالم أكثر من مرّة واحدة، لكن الظروف التي عاشتها كولومبيا فتحت الباب أمام ذلك.

وقبل موعد البطولة بـ 12 عامًا، أعلنت اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي «فيفا»، خلال اجتماعٍ في ستوكهولم عاصمة السويد، عن إسناد تنظيم النسخة الـ 13 من المونديال إلى كولومبيا.

لم يلقَ الملف أي رفضٍ، إلا أن صاحبه تنازل عن حقّ الاستضافة بعد ثمانية أعوام، تحديدًا في 5 نوفمبر 1982.

عانى البلد المضيف من ضغوط اقتصادية، وتأخر عن استيفاء معايير الملاعب وتطوير البنية التحتية الرياضية. نتيجةً لذلك، تنازل عن حقِّه، وفتح «فيفا» من جديد باب طرح ملفات تنظيم النسخة الـ 13، فتقدمت كندا والمكسيك وأمريكا، الثلاثي المنظِّم للنسخة المقبلة 2026.

وبالإجماع، قررت اللجنة التنفيذية، في 20 مايو 1983، قبول ملف المكسيك، مستضيفة مونديال 1970. بذلك، أصبح البلد الواقع في أمريكا الشمالية أول منظِّم لأكثر من نسخة من كأس العالم.

واحتضنت إيطاليا نسختي 1934 و1990، وألمانيا نسختي 1974 و2006. وعادت منافسات البطولة إلى أراضي فرنسا في 1998 بعد استضافةٍ أولى في 1938، وأُجرِيت النهائيات في البرازيل عامي 1950 و2014.

وتبدأ النسخة 23 في 11 يونيو وتنتهي في 19 يوليو، وتتوزع مبارياتها بواقع 78 في أمريكا، و13 في المكسيك، ومثلها في كندا. وتحتضن أمريكا البطولة مُجدّدًا، بعد نسخة 1994، فيما تصبح المكسيك أول مستضيف لأكثر من نسختين.