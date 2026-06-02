التعمري وعزايزة يقودان الأردن في المونديال

أعلن المغربي جمال السلامي، مدرب المنتخب الأردني الأول لكرة القدم، القائمة النهائية لـ «النشامى» المشاركة في كأس العالم 2026، التي تنطلق منافساتها 11 يونيو الجاري في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وضمَّت القائمة 26 لاعبًا، تقدَّمهم موسى التعمري، مهاجم فريق ستاد رين الفرنسي، وعلي عزايزة، لاعب الشباب.

ونشر حساب ‌الاتحاد الأردني لكرة القدم في منصة «إنستجرام» ‌مقطع ⁠فيديو للمدرب المغربي، تضمَّن ⁠الإعلان عن التشكيلة النهائية للمنتخب في المونديال.

ويلعب الأردن مباراةً تجريبيةً أمام كولومبيا، 8 يونيو الجاري، في ختام تحضيراته للمشاركة في البطولة.

ويستهلُّ المنتخب ⁠الأردني مشواره في كأس العالم ‌بمواجهة ‌النمسا، 17 يونيو في سان فرانسيسكو، ‌قبل لقاء الجزائر، ‌23 من الشهر ذاته، ثم خوض أقوى مواجهاته أمام الأرجنتين، حاملة اللقب، بعدها بخمسة أيامٍ.

واختار السلامي للمنتخب: يزيد أبو ‌ليلى، عبد الله الفاخوري، نور بني عطية، عبد الله نصيب، ⁠سعد ⁠الروسان، يزن العرب، سليم عبيد، محمد أبو النادي، حسام أبو الذهب، إحسان حداد، أنس بدوي، مهند أبو طه، محمد أبو حشيش، نور الروابدة، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، رجائي عايد، عامر جاموس، محمد الداود، محمود المرضي، موسى التعمري، عودة الفاخوري، محمد أبو زريق، علي عزايزة، إبراهيم صبرة وعلي علوان.