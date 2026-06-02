رحيل نجمة «صعيدي في الجامعة الأمريكية»

غيَّب الموت الممثلة المصرية سهام جلال عن عمر يناهز الـ 54 عامًا بعد تعرُّضها لأزمةٍ صحيةٍ مفاجئةٍ، استدعت خضوعها لتدخُّلٍ جراحي قبل أن تتدهور حالتها الصحية وتفارق الحياة.

وأثار خبر وفاة الممثلة حالةً واسعةً من الحزن بين جمهورها ومحبيها وزملائها داخل الوسط الفني، خاصَّةً بعد الأيام الأخيرة الصعبة التي مرَّت بها إثر تعرُّضها لوعكةٍ صحي، نُقِلَت على إثرها إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. ونعت نقابة المهن التمثيلية الراحلة، وقدَّمت التعازي لأسرتها ومحبيها.

وتُعدُّ سهام جلال من الفنانات اللاتي تركن حضورًا في السينما والدراما التلفزيونية، إذ شاركت في عددٍ من الأعمال البارزة في السينما من بينها «صعيدي في الجامعة الأمريكية» مع هنيدي وأحمد السقا، و«النمس» مع محمود عبد العزيز، و«صيد الحيتان» مع تيسير فهمي، و«حرب أطاليا» مع السقا، و«فيلم ثقافي»، و«حمادة يلعب» مع أحمد رزق، و«جواز بقرار جمهوري» مع هاني رمزي، إضافة إلى فيلم «الجدعان» الذي شهد أولى بطولاتها المُطلَقة.

وفي الدراما التلفزيونية، قدَّمت الراحلة عديدًا من الأعمال مع كبار نجوم الشاشة، من بينها «أين قلبي» مع يسرا، و«سارة"، و«هانم بنت باشا" مع حنان ترك، و«حد السكين»، و«أوراق مصرية»، و«رجل في زمن العولمة» مع صلاح السعدني، و«عوالم خفية» مع عادل إمام، و«عيون ورماد» مع خالد الصاوي وأيمن زيدان، و«للثروة حسابات أخرى»، و«وهج الصيف» مع محمود مرسي وجميل راتب، لتترك خلفها مسيرةً فنيةً متنوِّعةً، امتدَّت أعوامًا طويلة.