الفرج يرفض الاعتزال.. يتدرّب وحيدا.. ويفكر في ناديين

بدأ سلمان الفرج، قائد فريق نيوم الأول لكرة القدم السابق، برنامجًا خاصًّا بمركز موف الرياضي في الرياض، وفق مصدرٍ خاصٍّ بـ «الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن الدولي السابق فضَّل إجراء تدريباتٍ يوميةٍ لمدة ساعةٍ يوميًّا خلال فترة إجازته في العاصمة مع المدرب السعودي ماجد العلي.

وكشف عن أن الفرج لا يفكر في الاعتزال بعد انتهاء علاقته التعاقدية مع نيوم، وأنه تلقَّى عرضين من الدرعية والفيصلي للمشاركة مع أحدهما في دوري روشن السعودي الموسم المقبل.

وكان نادي نيوم أعلن، الإثنين، عن إنهاء العلاقة مع لاعب الوسط، البالغ 36 عامًا، الذي قضى مع الفريق الشمالي موسمين قادمًا من الهلال، وأسهم في صعوده إلى دوري روشن السعودي.

وخاض الفرج 24 مباراةً مع نيوم في مختلف المسابقات، قدَّم خلالها ثلاث تمريراتٍ حاسمة، حسبَ موقع «ترانسفير ماركت»، فيما غيَّبته إصابة الرباط الصليبي 388 يومًا قبل أن يعود ديسمبر الماضي.



ولعب سلمان مع الهلال 388 مباراةً في جميع المسابقات، سجل خلالها 25 هدفًا، وقدَّم 39 تمريرةً حاسمةً، بينما شارك مع الأخضر السعودي في 68 مباراةً، وأحرز ثمانية أهداف.