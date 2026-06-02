مستشار الاتحاد يدخل دائرة اهتمام ميلان

وضع نادي أي سي ميلان الإيطالي الإسباني رامون بلانيس، المستشار الرياضي لنادي الاتحاد، ضمن اهتماماته لتولي مهمة المدير الرياضي في النادي حال تعثر المفاوضات مع الألماني رالف رانجنيك، مدرب المنتخب النمساوي الأول لكرة القدم، وفقًا لصحيفة «لاجازيتا ديلو سبورت» الإيطالية، الثلاثاء.

جاء ذلك بعد أن قرَّر النادي الجداوي تحويل بلانيس من منصب المدير الرياضي في النادي إلى مستشارٍ رياضي.

وتواصلت إدارة ميلان مع بلانيس مراتٍ عدة لمعرفة إذا ما كان يرغب في تولي منصب المدير الرياضي في النادي خلال الفترة الماضية.

ووفقًا للصحيفة، تستمر المفاوضات مع رانجنيك، البالغ 67 عامًا، حيث اجتمع وفدٌ من النادي مع المدير الرياضي السابق لريدبول لايبزيج الألماني، الثلاثاء، ويُنتَظر أن تجرى مفاوضاتٌ أخرى معه خلال الأيام المقبلة.

ويضغط الاتحاد النمساوي على رانجنيك لحسم مصيره قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، 11 يونيو الجاري، عبر تقديم عرضٍ جديدٍ للمدرب الألماني براتبٍ محسَّنٍ.

ورشَّح رانجنيك، وفقًا لـ «لاجازيتا ديلو سبورت»، كلًّا من النمساوي أوليفر جلاسنر، مدرب كريستال بالاس السابق، والألماني ماتياس يايسله، مدرب الأهلي، لتولي قيادة الفريق في حال تعيينه في منصب المدير الرياضي للنادي الإيطالي.

وأكدت الصحيفة، أن إدارة ميلان ستجتمع بالخيارات المقترحة لرؤية إمكانية تدريبها الفريق في حال تولي رانجنيك المنصب.