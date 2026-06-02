8 تعديلات تحكيمية في كأس العالم 2026

أجرى مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم تعديلاتٍ على ‌قوانين اللعبة، ستُطبَّق ابتداءً من موسم 2026ـ2027، وكذلك في كأس العالم، التي تنطلق 11 يونيو الجاري، وتستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بحسب مانشرته رويترز الثلاثاء.

وقال بييرلويجي كولينا، رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، لوسائل الإعلام : «وافق مجلس الاتحاد على مجموعة من التغييرات المهمة ​في قوانين اللعبة، وستكون كأس العالم 2026 أول بطولةٍ كبرى تشهد تطبيقها. تهدف هذه التعديلات إلى مكافحة التمييز، والحد من إضاعة الوقت، وتعزيز وتيرة المباراة، وتحسين تجربة اللاعبين والمشجعين على حدٍّ سواء».

وتشمل التعديلات تلقي اللاعب الذي يغطي فمه بيده، أو ذراعه، أو قميصه في صراعه مع أحد المنافسين بطاقةً حمراء.

وتدخل القاعدة الجديدة حيز التنفيذ بعد اتهام جيانلوكا بريستياني، لاعب بنفيكا، بإطلاق عباراتٍ تمييزيةٍ ضد فينيسيوس جونيور وهو يغطي فمه.

وعاقب الاتحاد الأوروبي «يويفا» بريستياني بالإيقاف ست مبارياتٍ، وجرى تمديد العقوبة لتشمل جميع المباريات على مستوى العالم.

ومع ذلك، لن يتم معاقبة اللاعبين الذين يغطون أفواههم أثناء إجراء محادثاتٍ وديةٍ مع زملائهم في النادي، أو مع لاعبي الفرق المنافسة، على سبيل ‌المثال.

وفي التعديل الثاني، سيتلقَّى ‌اللاعبون الذين يغادرون الملعب احتجاجًا على قرار الحكم بطاقةً حمراء.

وتنطبق هذه ​القاعدة ‌أيضًا ⁠على أي مسؤولٍ ​في ⁠فريقٍ يحرِّض اللاعبين على مغادرة الملعب تعبيرًا عن الاحتجاج، وسيتم اعتبار الفرق التي تتسبَّب في إيقاف مباراةٍ خاسرةً.

وتدخل القاعدة الجديدة حيز التنفيذ بعد أن انسحب منتخب السنغال من الملعب احتجاجًا على ركلة جزاءٍ، احتُسبت ضده في نهائي كأس الأمم الإفريقية قبل أن يعود ليفوز 1ـ0 على منتخب المغرب بعد وقتٍ إضافي.

وفي التعديل الثالث، يبدأ الحكام عدًّا تنازليًّا مرئيًّا مدته خمس ثوانٍ برفع أيديهم، وإذا لم تكن الكرة في اللعب عند انتهاء العد فإن الفريق المنافس سيُمنَح رمية تماسٍ.

كذلك، إذا لم يتم تنفيذ ركلة المرمى عند انتهاء العد التنازلي، ستُمنَح ركلةٌ ركنيةٌ للفريق المنافس.

في حين يفرض التعديل الرابع، الخاص بالتبديلات، على اللاعبين عشر ثوانٍ لمغادرة الملعب عند رفع لوحة التبديل.

ويجب على ‌اللاعب مغادرة الملعب من أقرب نقطةٍ على حدود المستطيل الأخضر، وإذا ‌لم يغادر الملعب في غضون عشر ثوانٍ، فلا ​يجوز للاعب البديل الدخول إلا عند أول ‌توقفٍ بعد مرور دقيقةٍ واحدةٍ من استئناف اللعب، وإعطاء الحكم الإشارة. وتشمل الاستثناءات إصابات اللاعبين، والمخاوف المتعلقة بالسلامة والأمن.

أما في التعديل الخامس، فيجب على اللاعب مغادرة الملعب لمدة دقيقةٍ واحدةٍ بعد استئناف اللعب إذا دخل الطاقم الطبي إلى الملعب لعلاجه.

ويأتي هذا التعديل باستثناءاتٍ، هي إصابات حراس المرمى، والاصطدامات بين حراس المرمى واللاعبين، والاصطدامات بين زملاء الفريق التي تتطلب عنايةً، والإصابات الخطيرة مثل إصابات الرأس والارتجاجات، أو عندما يكون اللاعب المصاب بصدد تنفيذ ركلة جزاءٍ.

بينما يشمل التعديل السادس بروتوكول حكم الفيديو المساعد، وعنه قال كولينا: «بدأنا استخدام تقنية الفيديو في مسابقات فيفا عام 2017، ‌وتحديدًا في كأس القارات التي سبقت كأس العالم 2018 في روسيا، لذلك نعتقد أن الوقت قد حان لإعادة النظر في البروتوكول الذي جرى صياغته عندما كانت الخبرة ⁠محدودةً للغاية».

ويمكن لحكم الفيديو ⁠المساعد التدخُّل في الحالات التالية، وهي إشهار بطاقة حمراء إثر بطاقةٍ صفراء خاطئةٍ بوضوحٍ، والخطأ في تحديد الهوية: إشهار بطاقةٍ صفراء، أو حمراء للاعبٍ بسبب مخالفةٍ ارتكبها لاعبٌ آخر، إضافةً إلى الركلات الركنية التي تُمنح بشكل خاطئ، إذ يتيح التعديل لتقنية الفيديو التدخُّل إذا كان من الممكن تصحيح القرار على الفور دون تأخير استئناف اللعب.

ويمكن لتقنية الفيديو أيضًا التدخُّل عند ارتكاب مخالفةٍ قبل استئناف اللعب، على سبيل المثال إذا ارتكب مهاجمٌ مخالفةً ضد مدافعٍ قبل دخول الكرة في اللعب من ركلةٍ ثابتةٍ.

فيما يفرض التعديل قبل الأخير استراحةً لمدة ثلاث دقائق لاحتساء السوائل في كل شوطٍ من كل مباراةٍ.

وتبدأ الاستراحة في منتصف كل شوطٍ تقريبًا «الدقيقة 22»، وجرى منح الحكام بعض المرونة فيما يتعلَّق بتوقيت الاستراحة، على سبيل ​المثال إذا أصيب لاعبٌ، وتطلَّب الأمر علاجه ​في الدقيقة 20، يمكن للحكم الإشارة حينها إلى بدء استراحة احتساء السوائل.

ويختصُّ التعديل الأخير بإصابات حراس المرمى، فإذا كان حارس المرمى يتلقَّى العلاج في الملعب، فلن يسمح للاعبين من كلا الفريقين بمغادرة الملعب والحصول على وقتٍ مستقطعٍ مع مدربيهم.