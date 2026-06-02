الأربعاء.. الغنام يطير إلى قطر

يغادر سلطان الغنام، ظهير أيمن فريق النصر الأول لكرة القدم، الأربعاء، إلى الدوحة، العاصمة القطرية، لإجراء عمليةٍ جراحيةٍ في الركبة بمركز سبيتار، وفق مصدرٍ خاصٍّ بـ «الرياضية».

وكانت «الرياضية»، أشارت، 21 مايو الماضي، إلى أن لاعب النصر اختار إجراء عمليةٍ جراحيةٍ في الرباط المتصالب الأمامي بمركز سبيتار بعد نصيحةٍ تلقَّاها من زميله راغد النجار، حارس المرمى، الذي أجرى عمليةً مماثلةً في المركز ذاته، مطلع مارس الماضي.

وتعرَّض الغنام «32 عامًا» للإصابة بعد سقوطه على أرض ملعب «الأول بارك» قبل نهاية المباراة النهائية لبطولة كأس آسيا 2 أمام جامبا أوساكا الياباني، الذي تُوِّج باللقب بعد فوزه 1ـ0، في 16 مايو الماضي، ونُقِل على إثرها للعلاج قبل أن يعود ويستكمل اللقاء.

وانضمَّ اللاعب إلى القطب العاصمي صيف 2018 قادمًا من النادي الفيصلي لمدة خمسة مواسم، وفي أكتوبر 2023 مدَّدت إدارة النادي عقده حتى 2028.

وارتدى الغنام القميص الأصفر في 292 مباراةً، وسجل للفريق 14 هدفًا، وصنع 42، وفي الموسم الجاري، شارك في 45 مباراةً بمجموع دقائق 2441، ولم يسجل أي هدفٍ، بينما صنع هدفين، ونال خمس بطاقاتٍ صفراء.