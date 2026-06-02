إيراولا يقترب من قيادة ليفربول

دخل نادي ليفربول الإنجليزي في مفاوضاتٍ مع الإسباني أندوني إيراولا لقيادة الفريق الأول لكرة القدم عوضًا للهولندي أرنه سلوت، الذي أقيل السبت الماضي، وفق ما أفادت به وسائلُ إعلامٍ بريطانيةٌ.

وأنهى ليفربول موسمه الماضي في الدوري الإنجليزي بالمركز الخامس برصيد 60 نقطةً.

وذكرت وكالة «أسوشيتد برس»، أن المبادرة جاءت من ريتشارد هيوز، المدير الرياضي لليفربول، الذي كان خلف قدوم إيراولا إلى بورنموث عام 2023 عندما كان يعمل في النادي.

وأصبح إيراولا متحرِّرًا من أي التزامٍ منذ رحيله نهاية الموسم عن بورنموث بعد أن قاده إلى مركزٍ سادسٍ «مفاجئ» في الدوري الإنجليزي الممتاز، ما سيسمح له بخوض مسابقة «يوروبا ليج» الموسم المقبل.

ويُعدُّ المدرب الباسكي المرشح الأوفر حظًّا لخلافة سلوت، الذي أقيل نتيجة موسمٍ مخيِّبٍ جدًّا بعد عامٍ واحدٍ فقط من إحراز لقب الدوري الإنجليزي.

وتُعدُّ أفكار إيراولا الهجومية في اللعب متوافقةً مع الحمض النووي التاريخي لليفربول، الذي يتحسَّر مشجعوه على خسارة هذه الفلسفة منذ رحيل المدرب الألماني يورجن كلوب عام 2024.

وانطلقت مسيرة إيراولا، المدافع السابق، على مقاعد التدريب مع فريق لارنكا القبرصي قبل أن يُشرف على ميرانديس، ورايو فاييكانو في إسبانيا، ثم بورنموث.

وتمكَّن المدرب من قيادة بورنموث إلى التأهل للمشاركة الأوروبية للمرة الأولى في تاريخه على الرغم من رحيل ثلاثةٍ من ركائز الدفاع، الصيف الماضي، هم الإسباني دين هاوسن، والمجري ميلوش كيركيز، والأوكراني إيليا زابارنيي، إضافةً إلى انتقال الجناح الغاني أنطوان سيمينيو خلال «الميركاتو الشتوي» إلى مانشستر سيتي.