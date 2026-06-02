قبل المونديال.. الوثائق تؤجّل سفر إمبولو مع سويسرا

تأخَّر سفر بريل إمبولو، مهاجم المنتخب السويسري الأول لكرة القدم، إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في كأس العالم، الثلاثاء، بسبب خضوع وثائق سفره للمراجعة.

وقال الاتحاد السويسري لكرة القدم: «مع الأسف، لا يستطيع إمبولو حاليًّا السفر إلى أمريكا مع المنتخب السويسري». موضحًا أن تصريح السفر الإلكتروني الخاص به لم يعد معتمدًا.

وكان من المقرَّر أن تغادر بعثة المنتخب السويسري مدينة زيوريخ، ظهر الثلاثاء بالتوقيت المحلي، متَّجهةً إلى لوس أنجليس قبل الانتقال إلى معسكر الإعداد الخاص بالمونديال في سان دييجو.

وهذه النسخة الثالثة من كأس العالم التي يُنتَظر أن يكون فيها إمبولو المهاجم الأساسي للمنتخب السويسري بعد أن سجل 24 هدفًا في 86 مباراةً دوليةً.

واستطرد الاتحاد السويسري، دون الكشف عن التفاصيل: «في الساعة 10:30 صباحًا تم إبلاغنا بأن طلب الحصول على تصريح السفر الإلكتروني الخاص باللاعب قد أحيل إلى مراجعةٍ إضافيةٍ».

ولا يزال سبب تحفُّظ السلطات الأمريكية على وضع إمبولو «29 عامًا»، غير واضحٍ، علمًا أنه واجه سابقًا بعض المشكلات مع السلطات في ألمانيا وسويسرا خلال فترة جائحة كورونا.

وفي عام 2021، تعرَّض اللاعب إلى عقوبةٍ تأديبيةٍ من ناديه آنذاك، بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، بسبب حضوره حفلًا مع أصدقائه خلال فترة الإغلاق العام، في حين ارتبط اسمه في 2024 بقضيةٍ جنائيةٍ في مدينة بازل السويسرية، تتعلَّق بشراء شهادات فحصٍ مزوَّرةٍ تعود إلى 2021.

وذكر الاتحاد السويسري، الثلاثاء، أنه على تواصلٍ مع الجهات المختصَّة، ويتوقَّع أن ينضم بريل إلى المنتخب في وقتٍ لاحقٍ من اليوم، أو أن يسافر الأربعاء، ويلتحق بالمنتخب.