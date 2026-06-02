الرئيس واللاعبون

التقى إيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي، الثلاثاء، لاعبي المنتخب الأول لكرة القدم قبل انطلاق تحضيراتهم لخوض منافسات بطولة كأس العالم 2026 (الفرنسية)