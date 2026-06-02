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الرئيس واللاعبون

2026.06.02 | 03:57 pm
التقى إيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي، الثلاثاء، لاعبي المنتخب الأول لكرة القدم قبل انطلاق تحضيراتهم لخوض منافسات بطولة كأس العالم 2026 (الفرنسية)
الرئيس واللاعبون

الرئيس واللاعبون

الرئيس واللاعبون

الرئيس واللاعبون