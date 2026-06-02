برشلونة يذهب إلى شراء عقد كانسيلو

تستهدف إدارة برشلونة الإسباني شراء المتبقي من عقد البرتغالي جواو كانسيلو، لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم، المعار إلى النادي الكاتالوني منذ يناير الماضي، وفقًا لوكالة «The Athletic» البريطانية، الثلاثاء.

وذكرت الوكالة، أن إدارة برشلونة تثق في قدرتها على شراء المتبقي من عقد لاعب بايرن ميونيخ الألماني ومانشستر سيتي الإنجليزي السابق قبل انضمامه إلى الهلال، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت «The Athletic» إلى أن انتقال كانسيلو قد يأتي ضمن الملفات التي ستُحسَم في نهاية سوق الانتقالات الصيفية، التي تنطلق في إسبانيا 1 يوليو المقبل، وتُغلَق 1 سبتمبر.

وخاض اللاعب 23 مباراةً بقميص الكاتالوني منذ إعارته للفريق، 13 يناير الماضي، وسجل هدفين، وصنع ثلاثةً في 1441 دقيقةَ لعبٍ.

يذكر أن كانسيلو انضمَّ إلى الهلال قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي، 27 أغسطس 2024، مقابل 25 مليون يورو.