رولان جاروس.. ميرا تعبر إلى نصف النهائي

بلغت الروسية الشابة ميرا أندرييفا نصف نهائي بطولة فرنسا المفتوحة «رولان جاروس»، ثاني البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، للمرة الثانية في رابع مشاركة لها، بفوزها السهل على الرومانية المخضرمة سورانا كيرستيا بنتيجة 6ـ0 و6ـ3، الثلاثاء.

واحتاجت الروسية، المصنفة ثامنة عالميًّا، إلى أقل من ساعة كي تحجز بطاقتها في نصف النهائي الثاني لها في البطولات الأربع الكبرى.

وبعدما وصلت إلى ربع نهائي البطولة الفرنسية للمرة الأولى منذ 2009، خاضت كيرستيا الثلاثاء مباراتها الأخيرة في رولان جاروس عن 36 عامًا، بعدما أعلنت أنَّ موسم 2026 سيكون الأخير لها في ملاعب الكرة الصفراء.

وقالت أندرييفا بعد انتصارها «كنت أعلم أنَّ المباراة لن تكون سهلة، وتوجب عليَّ أن أكون مركزة 200 في المئة من أجل الفوز»، مضيفة: «أنا سعيدة جدًّا لتمكني من ذلك، وحاولت أن ألعب بشراسة طوال المباراة».

وتتواجه الروسية في نصف النهائي مع الفائزة من المواجهة الأوكرانية البحتة بين إيلينا سفيتولينا ومارتا كوستيوك.