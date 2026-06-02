«سفن دوجز».. 10 ملايين دولار في أول 6 أيام

دخل فيلم الأكشن العربي والعالمي «سفن دوجز» مرحلةً جديدةً بعد تجاوزه حاجز عشرة ملايين دولارٍ في شبَّاك التذاكر العربية في أول ستة أيامٍ من عرضه، محققًا إيراداتٍ بلغت 10.484.513 دولارًا، فيما وصل إجمالي التذاكر المبيعة إلى 1.412.693 على مستوى العالم العربي.

ويُعدُّ تجاوز حاجز عشرة ملايين دولارٍ خلال أقل من أسبوعٍ من العرض مؤشِّرًا على قوة الأداء الذي يُحقِّقه العمل السينمائي في مختلف الأسواق العربية.

وواصل الفيلم جذب أعدادٍ كبيرةٍ من المشاهدين يوميًّا مع استمرار نمو الإيرادات والتذاكر بوتيرةٍ متصاعدةٍ منذ انطلاقه في دور السينما.

ويعزِّز هذا الأداء المكانة التي حققها العمل منذ طرحه بعد أن واصل استقطاب الجمهور في مختلف الأسواق العربية، وحافظ على معدلات نموٍّ متصاعدةٍ في المشاهدة، ليصبح الأعلى مبيعًا في العالم العربي.