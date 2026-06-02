قدساوي ضمن قائمة غانا النهائية

ضمت القائمة النهائية للمنتخب الغاني الأول لكرة القدم، المشاركة في كأس العالم 2026، كريستوفر بونسو باه، جناح فريق القادسية، حسبما كشف عنه الاتحاد المحلي، الثلاثاء.

واختار البرتغالي كارلوس كيروش، مدرب المنتخب الغاني، المكنى بـ«النجوم السوداء»، بونسو باه في القائمة النهائية المؤلفة من 26 لاعبًا، وبرز فيها أنطوان سيمينيو، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، وتوماس بارتي، لاعب وسط أرسنال الإنجليزي السابق، إضافة إلى النجم المخضرم جوردان ايو «34 عامًا» مهاجم ليستر سيتي الإنجليزي، الذي سيتولى شارة القيادة.

وقبل المونديال، خاض بونسو باه «21 عامًا» ثماني مباريات دولية، منها اثنتان ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وعلى صعيد الفريق القدساوي، شارك الجناح الغاني في 36 مباراة بمختلف المسابقات، وسجل ثلاثة أهداف، وصنع 13، ونال بطاقة صفراء خلال الموسم المنتهي أخيرًا الذي أنهاه فريقه في المركز الرابع بدوري روشن السعودي.

وانضم بونسو باه إلى صفوف القادسية في الصيف الماضي قادمًا من جنك البلجيكي بموجب عقد يمتد لأربعة مواسم تنتهي في 30 يونيو 2029.

ويخوض المنتخب الغاني منافسات المونديال، الذي تستضيفه أمريكا، وكندا، والمكسيك، بدءًا من 11 يونيو الجاري، ضمن المجموعة الـ 12 إلى جانب إنجلترا، وكرواتيا، وبنما.