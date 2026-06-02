7DOGS.. حين تتكفل الأرقام بالحقيقة الكاملة

ما احتاج فيلم «7DOGS» سوى أيام ستة بالتمام والكمال ليكسر الأرقام ويدخل التاريخ، ويتربع على مقعد متفرد محققًا أكبر افتتاحية في سباق شاشة السينما الساحرة، عبر تسجيل مبيعات بقيمة 10.484.513 دولارًا، من خلال إجمالي تذاكر مباعة وصلت إلى 1.412693 تذكرة.. رقم نسف كل ما قبله في صالات العرض التي يدخلها الباحثون عن التشويق والإثارة والأعمال الإبداعية وسط عالم الدراما والسينما.

هو فيلم لم يمر بمرحلة «جس النبض» قبل أن يبلغ ذروة الاهتمام، فالعمل وُلد بالفعل كبيرًا منذ بدء عرضه في دور السينما السعودية، مدعومًا بحملة ترويجية ضخمة وطاقم عمل لامع، ثمَّ أكد الجمهور أحقيته بكل الضجة التي سبقته.

ومنذ بدء عرضه في 27 مايو الماضي، تحوَّلت أحداثه إلى حديث عشاق السينما والفن، وتجاوز كل التوقعات وفرض نفسه بوصفه الظاهرة الأبرز في شباك التذاكر، واضعًا معيارًا جديدًا لافتتاحيات الأفلام في السعودية والوطن العربي.

ورغم ما حققته دور العرض السينمائي في السعودية منذ عودتها عام 2018 من نمو متصاعد ونجاحات جماهيرية متلاحقة، إلا أنَّ «7DOGS» جاء ليعيد رسم سقف التوقعات بالكامل، بعدما كسر الحاجز القياسي للافتتاحيات وفرض نفسه كأقوى انطلاقة في تاريخ السوق المحلي بإيرادات بلغت 17.1 مليون ريال و312,542 تذكرة مباعة، متجاوزًا فيلم «Oppenheimer» الذي حققت افتتاحيته 14.7 مليون، ليؤكد «7DOGS» أنه ظاهرة استثنائية في شباك التذاكر.

وعلى مستوى العالم العربي، يواصل الفيلم تصدّره لشباك التذاكر محققًا إيرادات تلامس 10.5 مليون دولار، عبر بيع أكثر من 1.4 مليون تذكرة، فيما استحوذت السوق السعودية على نحو 44 في المئة من إجمالي المبيعات، بما يعكس الحضور الجماهيري الكثيف الذي حظي به الفيلم محليًّا منذ انطلاق عرضه.

ويقدّم فيلم «7DOGS» تجربة سينمائية تمزج بين الأكشن والإثارة والجريمة، مع لمسات كوميدية تمنح الأحداث طابعًا مختلفًا، وهو من تأليف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، وسيناريو وحوار محمد الدباح، ويُشارك فيه نخبة من نجوم العالم العربي يتقدمهم كريم عبد العزيز، أحمد عز، ناصر القصبي، هنا الزاهد، وسيد رجب، إلى جانب الممثلة الإيطالية العالمية مونيكا بيلوتشي، فيما يتولى الإخراج عادل العربي وبلال فلاح.

وتدور أحداثه حول عميل إنتربول يُدعى «خالد العزازي» الذي يجسّد أحمد عز شخصيته، يجد نفسه مضطرًا للدخول في شراكة غير متوقعة مع «غالي أبو داود» ويؤدي دوره كريم عبد العزيز، أحد أفراد عصابة ««7DOGS»، بعد خروجه من السجن إثر عام من احتجازه.

ومن هذا التقاطع الإجباري بين طرفين متناقضين، تنطلق مهمة مشتركة لملاحقة تجارة المخدرات، مستفيدين من معرفة «غالي» العميقة بخفايا العصابة من الداخل.

ومع عودة الشبكة الإجرامية لنشاطها عبر توزيع مادة مخدرة شديدة الخطورة تُعرف باسم «Pink Lady» في منطقة الشرق الأوسط، يجد الثنائي نفسيهما في قلب مواجهة مفتوحة مع عالم معقد من المخاطر والتحديات، في سباق محموم للسيطرة على تهديد يتصاعد بسرعة ويهدد بتوسيع رقعة الجريمة.