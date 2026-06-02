نونيز يرتدي قميص «العضاض» في المونديال

يرتدي الأوروجوياني داروين نونيز، مهاجم فريق الهلال الأول لكرة القدم، القميص رقم تسعة خلال مشاركة «لا سيليستي» في كأس العالم، وفقًا لما كشف عنه الحساب الرسمي لمنتخب بلاده على منصة «إكس»، الثلاثاء.

ومُنح الرقم «9»، الذي كان يحمله المهاجم لويس سواريز، إلى نونيز بعد استبعاد المهاجم المخضرم الشهير بلقب «العضاض» من القائمة النهائية للمونديال، علمًا بأن هذا الرقم كان حكرًا على سواريز خلال النسخ الأربع الأخيرة من كأس العالم وتحديدًا منذ 2010 في جنوب إفريقيا.

وسبق لنونيز ارتداء قمصان بأرقام مختلفة خلال مشاركاته الدولية منها «19 ـ 11 ـ 18»، كما لعب بالقميص رقم «9» في عديد من المباريات، وآخرها مواجهة تجريبية أمام إنجلترا مارس الماضي.

ويشارك نونيز في المونديال للمرة الثانية بعد أن كان ضمن القائمة المشاركة في كأس العالم 2022 في قطر، ووقتها لعب ثلاث مباريات بالقميص رقم «11»، وجميعها في مرحلة المجموعات التي عجز منتخب بلاده عن تجاوزها، بعد أن حلَّ ثالثًا في المجموعة الثامنة خلف منتخبي البرتغال وكوريا الجنوبية، صاحبي المركزين الأول والثاني على التوالي.

وفي المجمل، دافع نونيز، نجم ليفربول الإنجليزي وبنفيكا البرتغالي سابقًا، عن شعار «لا سيليستي» في 38 مباراة دولية، وسجَّل خلالها 13 هدفًا.

يشار إلى أنَّ المنتخب الأوروجوياني يخوض منافسات كأس العالم 2026 ضمن المجموعة الثامنة، إلى جانب منتخبات السعودية وإسبانيا والرأس الأخضر.

شرح:

داروين نونيز، مهاجم المنتخب الأوروجوياني الأول لكرة القدم (أرشيفية)