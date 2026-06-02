المرة الخامسة.. زفيريف إلى نصف نهائي «رولان جاروس»

بلغ الألماني ألكسندر زفيريف الدور نصف النهائي من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس «رولان جاروس»، مواصلًا بذلك سعيه نحو التتويج بأول ألقابه في البطولات الأربع الكبرى.

وتغلب زفيريف، المصنف الثاني عالميًّا، بسهولة على الإسباني الواعد رافائيل خودار بنتيجة 7ـ6 و6ـ1 و6ـ3، الثلاثاء.

وجاء تأهله بعد أن قلب تأخره بكسر إرسال في المجموعة الأولى، ليحجز مكانه في نصف نهائي رولان جاروس للمرة الخامسة خلال آخر ستة أعوام.

وسيواجه زفيريف في مباراته ⁠المقبلة الفائز من لقاء التشيكي ‌ياكوب منشيك والبرازيلي جواو ‌فونسيكا، من أجل حجز بطاقة ​العبور إلى النهائي.

وجاءت بداية المباراة متكافئة بين زفيريف المخضرم وخودار، الذي حظي باهتمام ⁠إعلامي ⁠كبير وتوقعات عالية، حيث نجح اللاعب الإسباني، صاحب 19 عامًا، في كسر الإرسال ليتقدم 4ـ2. لكن زفيريف حافظ على هدوئه ورباطة جأشه، وعاد بقوة إلى أجواء اللقاء، معتمدًا على سلسلة من الضربات الخلفية التي أرهقت منافسه، ليدرك التعادل 5ـ5، قبل أن يفرض سيطرته في شوط فاصل من طرف واحد.