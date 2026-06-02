إسطنبول تستقبل أخضر السهام

غادرت بعثة المنتخب السعودي للسهام الرياض، الثلاثاء، متوجهة إلى مدينة إسطنبول التركية، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس كونكويست 2026.

وطبقًا لحساب الاتحاد السعودي للسهام على منصة «إكس»، يمثل المنتخب في البطولة 15 راميًا ورامية.

يمثل أخضر السهام في منشط «القوس الأولمبي» الرماة: منصور علوي، وعبد الرحمن الموسى، وراشد السبيعي، وعبد الله بن سلوم، وسفانة الأحمدي، ولينة المنجم، وحصة السريع، وشادن المريود.

وفي «القوس المركب»: عبد العزيز الرضوان، وبلال العوضي، وعبد الله العبد اللطيف، وعبد الله المنهالي، وسارة الجنبي، ورغد كعبي، وهيفاء الخنيزان.

وتشهد بطولة كأس كونكويست «Conquest Cup»، التي تُعد أكبر منظمة مدنية للرماية في العالم، مشاركة المنتخب السعودي للسهام إلى جانب أكثر من 6 آلاف رياضي يمثلون 50 دولة.