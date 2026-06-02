توني ينطلق مع «الأسود الثلاثة»

خاض الإنجليزي إيفان توني، مهاجم فريق الأهلي الأول لكرة القدم، الحصة التدريبية الأولى لمنتخب بلاده خلال معسكره في فلوريدا، الثلاثاء، ضمن تحضيراته لكأس العالم 2026.

واختار الألماني توماس توخيل، مدرب المنتخب الإنجليزي، مهاجم الفريق الأهلاوي ضمن القائمة النهائية للمونديال، المكونة من 26 لاعبًا.

ويمتد معسكر المنتخب الإنجليزي في فلوريدا خمسة أيام، تتخلله مواجهة تجريبية أمام نيوزيلندا، السبت المقبل، وبعدها ينتقل المنتخب الإنجليزي المكنى بـ«الأسود الثلاثة» إلى أورلاندو لملاقاة كوستاريكا في مباراة تجريبية ثانية أخيرة، قبل أن يحط المنتخب رحاله بمقره الرئيس في كانساس سيتي.

ويشارك المنتخب الإنجليزي في كأس العالم ضمن المجموعة الـ12 إلى جانب كرواتيا وغانا وبنما.