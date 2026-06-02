آل الشيخ: نزال «The Comeback» يعزز حضور السعودية عالميا

أوضح المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، رئيس الاتحاد السعودي للملاكمة، أن نزال «The Comeback» الذي يجمع البريطاني أنتوني جوشوا والألباني كريستيان برينجا، 25 يوليو المقبل، في «جدة سوبردوم»، ضمن فعاليات تقويم جدة، وبالتعاون مع موسم الرياض، يواصل استقطاب الاهتمام الإعلامي والجماهيري بشكل واسع منذ الإعلان عنه، بما يعكس المكانة المتنامية التي تحتلها السعودية في استضافة أبرز الأحداث الرياضية والترفيهية العالمية.

وطبقًا لوكالة الأنباء السعودية «واس» قال آل الشيخ: «نشهد اليوم اهتمامًا عالميًا متزايدًا بالأحداث التي تستضيفها السعودية، ما ينعكس بوضوح في حجم الترقب والمتابعة المصاحبة لهذا النزال منذ الإعلان عنه، ونتطلع إلى أن يقدم نزال The Comeback تجربة استثنائية للجمهور، وأن يواصل البناء على النجاحات التي حققتها السعودية في استضافة أكبر الأحداث الرياضية والترفيهية العالمية، بما يعزز مكانتها بوصفها وجهة تستقطب أبرز الفعاليات والأسماء الدولية».

وسبق أن نُظم مؤتمر صحافي في لندن العاصمة البريطانية، وشهد الظهور الإعلامي الأول والمواجهة المباشرة الأولى بين جوشوا وبرينجا منذ الإعلان عن النزال، وسط حضور إعلامي واسع وترقب كبير من جماهير الملاكمة ووسائل الإعلام العالمية لمتابعة واحدة من أبرز مواجهات الوزن الثقيل المرتقبة العام الجاري.

ويتصدر جوشوا عرض «The Comeback» بعد مسيرة حافلة جعلته أحد أبرز نجوم الوزن الثقيل في العالم خلال العقد الأخير، حيث يحمل في رصيده 28 انتصارًا مقابل أربع هزائم، من بينها 25 فوزًا بالضربة القاضية، وكان آخر انتصاراته قد تحقق على الأمريكي جيك بول بالضربة القاضية، ديسمبر 2025.

في المقابل، يدخل الألباني كريستيان برينجا النزال بسجل لافت يتضمن 20 انتصارًا جميعها بالضربة القاضية مقابل هزيمة واحدة فقط، في مسيرة احترافية بدأت عام 2016، ويخوض أكبر نزال في مسيرته حتى الآن، في أول ظهور له ضمن حدث رئيس عالمي بهذا الحجم.

ويأتي تنظيم هذا النزال، الذي سيبث مباشرة إلى مختلف أنحاء العالم عبر منصة DAZN، امتدادًا لسلسلة الفعاليات العالمية، التي تستضيفها السعودية، حيث رسخ موسم الرياض مكانته وجهة رائدة في استضافة أبرز الأحداث الرياضية والترفيهية العالمية، فيما يواصل تقويم جدة تعزيز حضوره بصفته وجهة تستقطب كبرى الفعاليات النوعية، ما يسهم في تقديم تجارب استثنائية للجمهور المحلي والدولي، ويعزز مكانة السعودية على خارطة الفعاليات العالمية.