الزميل الدوسري ينال الماجستير

حصل الزميل حماد الدوسري، المحرر في صحيفة «الرياضية»، على درجة الماجستير من SBI ببرشلونة في تخصص إدارة كرة القدم والإدارة الرياضية.

وتعد هذه الشهادة متخصصة في إدارة كرة القدم، ونالها العديد من النجوم الدوليين السعودييين والإداريين.

والزميل الدوسري من الكفاءات الرياضية، إذ عمل عضوًا في مجلس إدارة نادي الرياض، ومديرًا تنفيذيًا لكرة القدم، ومديرًا للاحتراف، في فترة شهدت صعود الفريق الأول لكرة القدم إلى دوري روشن السعودي، وتخللها أيضًا الصعود من الثانية، مرورًا بدوري يلو خلال 10 أشهر فقط.