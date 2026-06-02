ملائكة رابع المغادرين عن نيوم

أعلن نادي نيوم رحيل الرباعي مصطفى ملائكة، والمصري أحمد حجازي، وأحمد عبده، وسلمان الفرج، عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم، وذلك مع نهاية الموسم الجاري.

وشارك حجازي في 28 مباراة ضمن دوري روشن السعودي، الموسم الجاري، سجل خلالها هدفًا واحدًا، وتلقى خمس بطاقات صفراء، فيما لعب أحمد عبده 19 مباراة، وسجل هدفًا واحدًا، وظهر سلمان الفرج في 15 مباراة، بينما لم يشارك مصطفى ملائكة في أي مواجهة دورية.

ويأتي رحيل الرباعي ضمن تحركات نيوم لإعادة ترتيب قائمته استعدادًا للموسم المقبل 2026ـ2027، إذ تعمل الإدارة على تقييم العناصر المحلية والأجنبية، ودعم الفريق بعدد من الصفقات الجديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

يذكر أن نيوم اختتم موسمه الأول في دوري روشن السعودي بالمركز الثامن بـ45 نقطة جمعها من 12 انتصارًا، وتسعة تعادلات، وتلقى 13 هزيمة.

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