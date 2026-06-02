بعد موسمين.. ندورام يغادر الخلود

أعلن نادي الخلود رحيل الفرنسي كيفن ندورام، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، بعد موسمين قضاهما بقميص النادي.

وشارك ندورام في 56 مباراة مع الخلود بمختلف المسابقات، سجل خلالها هدفًا واحدًا وصنع هدفًا آخر، فيما تلقى 10 بطاقات صفراء، ولعب ما مجموعه 4252 دقيقة.

وكان لاعب الوسط الفرنسي أحد العناصر الأساسية في تشكيلة الخلود خلال الموسمين الماضيين، كما شارك في المباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين أمام الهلال، قبل أن يُسدل الستار على مشواره مع الفريق بنهاية الموسم الجاري.