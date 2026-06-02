«إيبولا» يمنع تجريبية الكونغو وتشيلي

منعت بلدية «لا لينيا دي لا كونسيبسيون»، بجنوب إسبانيا، مباراة تجريبية كانت مقررة في التاسع من يونيو الجاري بين منتخب تشيلي الأول لكرة القدم والكونغو الديمقراطية، في إجراء احترازي بسبب تفشي فيروس إيبولا في الكونغو.

وبرر خوان فرانكو، رئيس البلدية الأندلسية القريبة من جبل طارق، في تسجيل صوتي نشره مكتبه الثلاثاء قرار المنع لتفشي فيروس إيبولا في الكونغو، بناءً على توصيات إدارة الصحة في الحكومة الإقليمية.

وتُعدّ مواجهة تشيلي ثاني مباراة تجريبية يخطط منتخب الكونغو لخوضها في أوروبا ضمن استعداداته لكأس العالم 2026. ومن المقرر مباراة أخرى، أمام الدنمارك الأربعاء في مدينة لييج البلجيكية.

وفي كأس العالم، سيلعب المنتخب الكونغولي الديمقراطي ضمن المجموعة الـ 11 إلى جانب كولومبيا والبرتغال وأوزبكستان. وأفاد مسؤول في المنتخب الكونغولي أن المعسكر التدريبي في كينشاسا العاصمة نقل إلى بلجيكا.

وفي 23 مايو الماضي، أعلن البيت الأبيض بالولايات المتحدة أن على المنتخب عزل نفسه في «فقاعة» لمدة 21 يومًا لتجنب الإصابة بفيروس إيبولا إذا رغب في دخول الولايات المتحدة للمشاركة في العرس الكروي العالمي.

وأعلنت ثلاث شركات طيران مكسيكية الجمعة، فرض قيود على المسافرين القادمين من الدول الإفريقية المتضررة من الفيروس، وذلك ضمن إجراءات وقائية منسقة مع الولايات المتحدة وكندا قبل أقل من أسبوعين من انطلاق كأس العالم.