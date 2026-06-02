سيلفا يودّع فولهام.. ويقترب من بنفيكا

غادر ماركو سيلفا منصبه مدربًا لفريق فولهام الإنجليزي الأول لكرة القدم، وسط أخبار تفيد بقرب توليه قيادة بنفيكا البرتغالي.

وأفادت تقارير بأن سيلفا دخل في محادثات مع بنفيكا لخلافة جوزيه مورينيو، الذي جرى الحديث عن استعداده لبدء فترة ثانية مع ريال مدريد الإسباني.

ولم يكشف المدرب البالغ 48 عامًا، الذي ينتهي عقده في يونيو، عن وجهته المقبلة، لكنه أكد أنه سيغادر ملعب كريفن كوتيدج «هذا الصيف».

وكانت فترة سيلفا، التي امتدت خمسة أعوام مع فولهام جعلته ثالث أطول المدربين بقاء في منصبهم في الدوري الممتاز.

وقال المدرب البرتغالي في رسالة مفتوحة إلى جماهير فولهام، الثلاثاء: «إلى جماهيرنا، طلبت منكم منذ اليوم الأول أن تكونوا دائمًا معنا. وهذا ما فعلتموه خلال هذه الأعوام الخمسة. حققنا الكثير معًا».

وأضاف: «لقد شعرنا أنا وجهازي الفني بدعمكم الدائم. لن يُنسى أبدًا. فولهام سيبقى دائمًا في قلبي، وعاجلًا أم آجلًا سأعود إلى كريفن كوتيدج».

من جهته، قال شهيد خان، مالك فولهام، إن النادي سيعين مدربًا جديدًا في الوقت المناسب وبطريقة مدروسة، يرقى إلى معايير فولهام وتطلعات جماهيره.

وبعد أن سبق له تدريب إيفرتون وواتفورد وهال وأولمبياكوس اليوناني وسبورتينج البرتغالي، ترك سيلفا بصمته سريعًا في غرب لندن.

وقاد فولهام إلى لقب دوري الدرجة الأولى «تشامبيونشيب» في موسم 2021ـ2022 ليضمن الصعود إلى الممتاز.

ثم حقق الفريق مركزًا في النصف الأعلى من جدول الترتيب في الموسم التالي، قبل أن يحقق أعلى رصيد له بالدوري بواقع 54 نقطة في 2025. كما بلغ فولهام نصف نهائي كأس الرابطة للمرة الأولى عام 2024.

وأنهى الـ«كوتجرز» الموسم الحالي في المركز الـ 11، ويخفق في التأهل إلى المسابقات الأوروبية.