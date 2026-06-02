رولان جاروس.. مارتا تلحق بميرا إلى نصف النهائي

تفوقت مارتا كوستيوك في مباراة أوكرانية خالصة طغت عليها المشاعر، لتصل إلى نصف نهائي ​إحدى البطولات الأربع الكبرى للمرة الأولى في مسيرتها، بفوزها 6-3 و2-6 و6-2 على إيلينا سفيتولينا في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، الثلاثاء.

وأهدت مارتا صاحبة الـ23 عامًا انتصارها للأوكرانيين بينما كانت الدموع تنهمر على خديها خلال المقابلة على أرض الملعب.

وقالت المصنفة ‌15 عالميًا في اللعبة: «أريد أن أشير إلى إيلينا وتأثيرها على التنس الأوكراني، وعلي وعلى كل من يشاهد. إنها مقاتلة لا تصدق. أنا ⁠سعيدة جدًا بتأهلي، لكنني أريد أن ‌أشكرها على هذه ‌المباراة الرائعة».

وتقدمت مارتا 4-1 ​تحت سقف ملعب ‌فيليب شاترييه المغلق، قبل أن ترد إيلينا ‌سريعًا على شوط كسر إرسالها أمام جمهور قليل العدد.

لكن مارتا كسرت إرسال سفيتولينا مرة أخرى لتتقدم 5-3، وحسمت المجموعة الأولى عندما لعبت سفيتولينا، ‌المصنفة السابعة، ضربة أمامية خارج الملعب.

وتغير الزخم في المجموعة الثانية، عندما تراجعت ⁠قوة ⁠إرسال مارتا، مما منح سفيتولينا، التي خسرت الآن للمرة السادسة في دور الثمانية برولان جاروس، الفرصة لتعديل النتيجة.

وكانت المجموعة الحاسمة متوترة، بعد أن فقدت كل لاعبة إرسالها في أول خمسة أشواط.

وأشارت كوستيوك بإصبعها السبابة إلى رأسها بعد أن حافظت أخيرًا على شوط إرسالها لتجعل النتيجة 4-2، واستجمعت قواها لتكسر إرسال سفيتولينا مرة أخرى، وتحافظ ​على شوط إرسالها ​التالي بسهولة لتضمن الفوز وتصل إلى نصف النهائي الذي تواجه فيه الروسية ميرا أندريفا.