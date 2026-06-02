نصف النهائي الأول

تأهلت الأوكرانية مارتا كوستيوك إلى نصف نهائي ​إحدى البطولات الأربع الكبرى للمرة الأولى في مسيرتها، بفوزها 6ـ3 و2ـ6 و6ـ2 على مواطنتها إيلينا سفيتولينا في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، الثلاثاء (وكالات)