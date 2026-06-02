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نصف النهائي الأول

2026.06.02 | 10:38 pm
تأهلت الأوكرانية مارتا كوستيوك إلى نصف نهائي ​إحدى البطولات الأربع الكبرى للمرة الأولى في مسيرتها، بفوزها 6ـ3 و2ـ6 و6ـ2 على مواطنتها إيلينا سفيتولينا في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، الثلاثاء (وكالات)
نصف النهائي الأول

نصف النهائي الأول

نصف النهائي الأول

نصف النهائي الأول

نصف النهائي الأول

نصف النهائي الأول