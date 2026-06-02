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نصف النهائي الأول
2026.06.02 | 10:38 pm
تأهلت الأوكرانية مارتا كوستيوك إلى نصف نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى للمرة الأولى في مسيرتها، بفوزها 6ـ3 و2ـ6 و6ـ2 على مواطنتها إيلينا سفيتولينا في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، الثلاثاء (وكالات)
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