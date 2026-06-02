أخضر الجودو يحقق 4 ميداليات في بطولة إفريقيا

حقق المنتخب السعودي للجودو 4 ميداليات «ذهبية وفضية وبرونزيتين» خلال مشاركته في بطولة إفريقيا المفتوحة للناشئين والشباب التي جرت بالعاصمة الجزائرية الجزائر، طبقًا لحساب الاتحاد السعودي للعبة على منصة «إكس»، الثلاثاء.

وخطف محمد المالكي، لاعب الأخضر، فضية وزن -60 كجم، فيما نال حسين صغير زميله الميدالية البرونزية للوزن ذاته.

وفي فئة الناشئين توّج أحمد العوفي بذهبية وزن -50 كجم، فيما نال محمد عسيري برونزية وزن -60 كجم.

وكتب الاتحاد السعودي للجودو على حسابه الرسمي: «مشاركة مميزة تواصل حضور الجودو السعودي على منصات التتويج».

تشارك المنتخبات والأندية السعودية للجودو في نسخ مختلفة من «بطولات إفريقيا المفتوحة وكأس إفريقيا» (مثل بطولات الناشئين والشباب)، وذلك في إطار خطط الاتحاد السعودي للجودو لتطوير اللاعبين، وصقل مهاراتهم، وكسب نقاط التصنيف من خلال الاحتكاك بمدارس رياضية مختلفة.