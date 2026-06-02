بالمشاركة الثالثة.. سالم وكنو والعويس يعادلون إنجاز 5 معتزلين

تُلحق كأس العالم 2026 سالم الدوسري، قائد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، وزميليه محمد كنّو، لاعب الوسط، ومحمد العويس، حارس المرمى، بقائمة الأسماء التي مثّلت «الأخضر» في 3 نسخ مختلفة من البطولة.

ودخل اللاعبون الثلاثة القائمة النهائية المكونة من 26 اسمًا، التي اختارها اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب المنتخب، لكأس العالم.

وشارك الدوسري وزميلاه في النسختين الأخيرتين من كأس العالم «روسيا 2018» و«قطر 2022».

وباستثناء الثلاثي، لا تضم قائمة دونيس أي أسماء شاركت في كلا النسختين، بينما يظهر فيها لاعبون آخرون حضروا بطولة واحدة فقط.

ولعب مع المنتخب في «قطر 2022» فقط كل من سعود عبد الحميد وفراس البريكان وصالح الشهري وعبد الإله العمري وحسان تمبكتي وناصر الدوسري، ومعهم نواف العقيدي دون مشاركة، مثله مثل عبد الله الخيبري في «روسيا 2018».

ويتفوق سالم على كنو والعويس في عدد المباريات، بواقع ستة لعبها على مدى النسختين، بينما خاض الآخران أربعًا فقط.

وسينضم الثلاثي إلى خمسة لاعبين شملتهم تشكيلة «الصقور» في 3 نسخ مختلفة هم محمد الدعيع وحسين عبد الغني وعبد الله سليمان ونواف التمياط وأحمد الدوخي، وجميعهم في عداد المعتزلين.

ولا يتعدّاهم سوى النجم السابق سامي الجابر، الذي مثّل المنتخب السعودي في 4 نسخ مونديالية مختلفة.

وعلى الرغم من حمل الجابر الرقم القياسي لعدد المشاركات، يظل الدعيع، أيقونة الحراسة السعودية، هو الأكثر لعبًا للمباريات، بواقع عشرٍ، مقابل تسعٍ لسامي وحسين عبد الغني وعبد الله سليمان.

وبعدهم يأتي 10 لاعبين بعدد 6 مباريات، منهم سالم الدوسري، فضلًا عن المعتزلين رضا تكر وفؤاد أنور ونواف التمياط وإبراهيم سويد وسعيد العويران وحمزة صالح وخالد مسعد وأحمد الدوخي، والراحل محمد الخليوي.

ويخوض المنتخب السعودي النهائيات، للمرة السابعة تاريخيًا، بعدما شارك في نسخ 1994 و1998 و2002 و2006 و2018 و2022.