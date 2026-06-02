في غياب بونو.. المغرب تكتسح مدغشقر

اكتسح المنتخب المغربي الأول لكرة القدم نظيره الملغاشي برباعية نظيفة في المواجهة التجريبية التي غاب عنها ياسين بونو حارس مرمى فريق الهلال، وجرت الثلاثاء على ملعب مولاي عبد الله في الرباط ضمن استعداداته لكأس العالم 2026.

وفضل محمد وهبي مدرب المنتخب المغربي استبعاد بونو من قائمة المواجهة، واعتمد على منير المحمدي حارس المرمى، بينما جلس رضا التكناوتي الحارس الثالث على دكة البدلاء من دون أن ينال الفرصة اللعب.

وباستثناء المحمدي الذي أكمل المباراة، أجرى الكعبي عشرة تغييرات تضمن واحدًا منها دخول مروان سعدان مدافع فريق الفتح.

وجاءت رباعية «أسود الاطلس» على مدار الشوطين، منها هدفان لإسماعيل صيباري عند الدقيقتين «4 و24،» فيما تكفل سفيان رحيمي بالهدف الثالث من ركلة جزاء «77»، وأضاف أيوب الكعبي الهدف الرابع في الدقيقة «86».

ومن المقرر ان تغادر بعثة المنتخب المغربي إلى الولايات المتحدة، الأربعاء، وسيؤدي أولى حصصه التدريبية، الخميس على ملعب بينجري سكول، مقره الرسمي خلال البطولة في ولاية نيوجيرسي.

ويختتم المنتخب المغربي مبارياته التجريبية أمام النرويج الأحد المقبل.

ويدخل المنتخب المغربي غمار المونديال ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب البرازيل وأسكتلندا وهايتي، علمًا أن مباراته الافتتاحية ستكون أمام نظيره البرازيلي في 13 يونيو الجاري.