9 سبتمبر.. قرعة أبطال الخليج

حدد اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم 9 سبتمبر المقبل موعدًا لسحب قرعة النسخة الثالثة من دوري أبطال الخليج للأندية 2026-2027، التي تجرى خلال الفترة بين 13 أكتوبر 2026 و30 أبريل 2027.

واعتمد الاتحاد زيادة عدد الأندية المشاركة إلى 12 ناديًا بدلًا من 8، مع توزيع المقاعد بواقع مقعدين لكل من السعودية والإمارات وقطر والعراق، فيما تحصل اتحادات عمان والبحرين والكويت واليمن على مقعد واحد لكل اتحاد.

وطلب الاتحاد من الاتحادات الوطنية تسمية الأندية المشاركة قبل 17 يونيو الجاري، مشترطًا أن تكون من أعلى الفرق ترتيبًا في مسابقات الدوري المحلي للموسم المقبل