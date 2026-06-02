البطولة الخليجية.. اتحاد القدم ينتظر رد نيوم

كشفت مصادر خاصة لـ«الرياضية» عن أن الاتحاد السعودي لكرة القدم ينتظر موافقة نادي نيوم للمشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال الخليج للأندية، إلى جانب الاتفاق ممثلًا ثانيًا للسعودية.

واعتمد اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم زيادة عدد الأندية المشاركة في البطولة إلى 12 فريقًا بدلًا من 8، مع منح مقعدين لكل من السعودية والإمارات وقطر والعراق، وفق تصنيف الاتحادات الوطنية، مقابل مقعد واحد لكل من عمان والبحرين والكويت واليمن.

وأمهل اتحاد الخليج الاتحادات الوطنية أسبوعين ابتداءً من 17 يونيو الجاري لتسمية الأندية المشاركة، على أن تُرسل لاحقًا اللائحة التنظيمية والمخصصات المالية الخاصة بالبطولة.

كما حدّد اتحاد الخليج يوم 9 سبتمبر المقبل موعدًا لإجراء القرعة، فيما تنطلق البطولة خلال الفترة من 13 أكتوبر 2026 وحتى 30 أبريل 2027.

وسيكون نادي الحزم، صاحب المركز التاسع في دوري روشن، بديلًا لنيوم حال اعتذار الأخير عن المشاركة.