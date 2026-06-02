بعد عام من الغياب.. لوكاكو يعود ويهز شباك كرواتيا

دشن المهاجم روميلو لوكاكو عودته إلى صفوف منتخب بلجيكا الأول لكرة القدم بعد عام من الغياب بتسجيله هدفًا في الفوز على مضيفه الكرواتي 2ـ0 في مباراة تجريبية الثلاثاء، ضمن استعدادات المنتخبين لمونديال 2026.

وخاض الهدّاف التاريخي لبلجيكا، «90 هدفًا» الدقائق الـ 20 الأخيرة بعدما عاد لتمثيل بلاده دوليًا للمرة الأولى منذ سبتمبر 2025، ليحتفل بأفضل طريقة ممكنة بتسجيله الهدف الثاني من تسديدة قوية في الثواني الأخيرة من عمر المباراة «90+6».

ولم يخض مهاجم نابولي الإيطالي، البالغ 33 عامًا، سوى 64 دقيقة مع فريقه العام الجاري بسبب معاناته من إصابة في الورك تعافى منها الآن.

واستغل الفرنسي رودي جارسيا مدرب بلجيكا هذه المباراة لاختبار نظام دفاعي جديد، قائم على خطة تعتمد على 3 مدافعين، بإشراك أمادو أونانا، لاعب وسط أستون فيلا الإنجليزي، في قلب الدفاع، محاطًا بالثنائي ناثان نجوي وآرثر ثيات. وأثبت هذا التشكيل الدفاعي الجديد فعاليته.

وافتتح منتخب «الشياطين الحمر» التسجيل بتسديدة متقنة من القائد يوري تيليمانس الذي استقبل عرضية من جيريمي دوكو جناح مانشستر سيتي، ارتدت مرتين قبل أن تصل إلى قدمي لاعب وسط أستون فيلا «38».

وأثنى تيليمانس على لوكاكو في حديث لقناة «في تي أم» قائلًا: «هذا مثالي للوكاكو، للمنتخب أيضًا.. نعلم مدى أهميته لنا. إنه في كامل تركيزه، وحالته الذهنية ممتازة أيضًا. سنحتاج إليه بشدة».

في المقابل، لم يُجبر الحارس تيبو كورتوا على التدخل خلال الشوط الأول سوى أمام تسديدة المخضرم لوكا مودريتش زميله السابق في ريال مدريد ونجم ميلان الإيطالي، قبل 3 دقائق من نهاية الشوط.

وبعد بداية متذبذبة في الشوط الأول، استعاد الكرواتيون حماسهم في نصف الساعة الأخير، حين سدد أنتي بوديمير كرة ارتدت من العارضة «61»، قبل أن يرد هانز فاناكن بتسديدة مماثلة بعد دقائق قليلة.

ويخوض المنتخب البلجيكي مباراته التجريبية الثانية والأخيرة السبت في بروكسل أمام تونس، قبل أن يتوجه إلى الولايات المتحدة لمواجهة مصر وإيران ونيوزيلندا ضمن المجموعة السابعة من كأس العالم.

أما متخب كرواتيا، فيواجه سلوفينيا الأحد استعدادًا لمباراتها الافتتاحية في البطولة أمام إنجلترا في 17 يونيو بمدينة دالاس، ضمن المجموعة الـ 12، التي تضم غانا وبنما.