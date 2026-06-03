«فيفا» يفتتح مركز البث الدولي

افتتح جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وإريك جونسون، عمدة مدينة دالاس، رسميًا مركز البث الدولي الخاص ببطولة كأس العالم 2026 في مركز «كاي بيلي هاتشيسون» للمؤتمرات بولاية تكساس الأمريكية والذي يعد الأعلى تقنيًا في تاريخ المسابقة.

وسيعمل المركز، الممتد على مساحة 45 ألف متر مربع، كعصب عمليات البث العالمي لنقل منافسات المونديال، المقرر تنظيمه في 16 مدينة مستضيفة بكندا والمكسيك والولايات المتحدة، خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها اختيار دالاس لاستضافة المركز بعد مونديال 1994.

ونقل الموقع الرسمي لـ«فيفا» عن إنفانتينو قوله :«إن الوجود هنا في دالاس في مركز البث الدولي الرائع هذا هو أمر لا يصدق على الإطلاق، وهو يتحسن باستمرار كل يوم».

وأضاف: «هناك توظيف مستمر ومتزايد للتكنولوجيا وقوة الذكاء الاصطناعي والطاقات البشرية والخبراء.. المركز يمثل القلب النابض المسؤول عن نقل البطولة لمليارات المشجعين بالمجان حول العالم عبر 180 شبكة بث معتمدة».

من جانبه، قال عمدة دالاس :«اليوم، يصبح الموقع مركزًا رسميًا للصحافة والبث العالميين لأكبر حدث رياضي دولي في التاريخ». وأضاف: «دالاس مستعدة لأداء هذا الدور الفريد بمستوى عالمي من التميز».

وستستضيف المدينة 9 مباريات في البطولة، وهو العدد الأكبر بين جميع المدن، إلى جانب احتضانها لمهرجان المشجعين الرئيسي في «فير بارك».

وستكون المنشأة مقرًا رئيسيًا لخدمات البث المضيفة وغرفة نظام تقنية حكم الفيديو المساعد VAR.

وأوضح مدير الأعمال التجارية لدى «فيفا»، رومي جاي، أن المركز يشهد إدخال ابتكارين مدعومين بالذكاء الاصطناعي، الأول يعتمد على صور اللاعبين ثلاثية الأبعاد لتطوير تكنولوجيا التسلل شبه الآلية لعرض قرارات نظام الـ VAR بشكل أكثر واقعية، والثاني يتضمن تثبيت منظور رؤية الكاميرا

المثبتة على الحكم وتقليل ضبابية الحركة الناتجة عن ركضه السريع لتوفير لقطات عالية الجودة من منظور الشخص الأول.

ويأتي تشغيل المركز بالشراكة مع شركة «لينوفو»، الشريك التكنولوجي الرسمي لـ«فيفا»، والتي نشرت خوادم متطورة وأكثر من 17 ألف جهاز لتقليل زمن استجابة البث المباشر عبر بروتوكول الإنترنت إلى أقل من 5 ثوانٍ، بدعم من 200 مهندس في كافة المواقع.

واختتم إنفانتينو تصريحاته بالتأكيد على الشغف الكبير الذي يسبق انطلاق المونديال قائلًا: «لا يمكننا الانتظار حتى ركلة البداية، وحتى يسجل الهدف الأول، وحتى يأتي المشجعون إلى الملاعب.. المنتخبات تصل وتخوض مبارياتها التجريبية الأخيرة، والجميع متحمسون جدًا ويتطلعون بشدة إلى كأس عالم مذهلة».