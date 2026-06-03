البث الدولي

افتتح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بحضور الرئيس جياني إنفانتينو وإريك جونسون عمدة مدينة دالاس، الثلاثاء، مركز البث الدولي الخاص بمونديال 2026. وتمتد مساحة المركز على 45 ألف متر مربع لنقل منافسات المونديال لمليارات المشجعين بالمجان حول العالم عبر 180 شبكة بث معتمدة. وتم تدعيم المركز بابتكارين مدعومين بالذكاء الاصطناعي، لتطوير تكنولوجيا التسلل شبه الآلية، وتثبيت منظور رؤية الكاميرا المثبتة على الحكم. ويستخدم المركز 17 ألف جهاز حاسوب لتقليل زمن استجابة البث المباشر عبر بروتوكول الإنترنت إلى أقل من 5 ثوان. (المركز الإعلامي- فيفا ورويترز والفرنسية)