وهبي: بونو يعاني.. ولم أغامر بمشاركته

أرجع محمد وهبي، مدرب المنتخب المغربي الأول لكرة القدم، عدم مشاركة ياسين بونو، حارس مرمى فريق الهلال، في المواجهة التجريبية أمام مدغشقر، الثلاثاء إلى شعوره بألم في الظهر.

واعتمد وهبي على منير المحمدي حارس المرمى بدلًا من بونو في مباراة مدغشقر التجريبية التي كسبها «أسود الأطلس» برباعية نظيفة ضمن التحضيرات لكأس العالم 2026.

وقال مدرب المنتخب المغربي في المؤتمر الصحافي بعد نهاية المباراة: «أبعدت ياسين بونو لإحساسه بألم في الظهر فلم يكن من داعٍ للمغامرة به».

وواصل وهبي حديثه عن عدد آخر من اللاعبين الغائبين عن اللقاء: «نايف أكرد يخضع حاليًا لبرنامج علاجي ولم يكن جاهزًا للمشاركة أمام مدغشقر، فيما غاب نايل العيناوي بسبب إصابته بفيروس».

وأكد مدرب «أسود الأطلس» أن الفوز الكبير على مدغشقر يمثل محطة إيجابية في إطار التحضيرات لكأس العالم 2026 لكرة القدم، مشددًا في الوقت ذاته على أن المنتخب لا يزال بحاجة إلى المزيد من العمل قبل انطلاق المنافسة.

وأوضح وهبي أن المواجهة كانت فرصة لتطبيق الجوانب التي اشتغل عليها الجهاز الفني خلال الفترة الماضية، مشيدًا بالروح التي أظهرها اللاعبون، مؤكدًا أن الجاهزية الذهنية تشكل أحد أبرز مكاسب المنتخب في الوقت الحالي.

وشدد مدرب المنتخب المغربي على أن المنافسة على المراكز ستظل مفتوحة أمام جميع اللاعبين، مؤكدًا أنه لا يمنح أي لاعب ضمانات مسبقة.

وختم المدرب المغربي تصريحاته: «لا أحب أن أضع اللاعبين في منطقة الراحة، سواء كانوا أساسيين أو احتياطيين. على الجميع أن يبذل أقصى ما لديه وأن يكون جاهزًا دائمًا ويقاتل من أجل مكانه داخل التشكيلة».