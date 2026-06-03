يونيو.. شهر مباريات الأخضر المونديالية

صادَفت غالبية المباريات المونديالية للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم شهر يونيو، الذي سيشهد أيضًا جميع لقاءاته ضمن دور المجموعات من كأس العالم 2026 في كندا والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك.

ويقع «الصقور» في ثامن مجموعات البطولة إلى جوار منتخبات أوروجواي وإسبانيا والرأس الأخضر.

ويبدأ المشوار بملاقاة أوروجواي 15 يونيو، ثم إسبانيا 21 من الشهر، وأخيرًا الرأس الأخضر في 26 منه.

وعلى مدى مشاركاته المونديالية الست الماضية، خاض «الأخضر» 19 مباراة، منها 14 في يونيو، جميعها ضمن دور المجموعات.

ولعب مباراة واحدة خلال يوليو أمام السويد لحساب دور الـ 16 في باكورة مشاركاته عام 1994.

في المقابل، جاءت مبارياته الثلاث في البطولة الأخيرة «قطر 2022» خلال شهر نوفمبر الذي شهد انطلاقة العرس العالمي، خروجًا عن الجدول الزمني المعتاد للنسخ السابقة.

وعَبَرَ المنتخب السعودي إلى المراحل الإقصائية في نسخة 94 فقط، ثم توقفت مشاركاته التالية عند دور المجموعات.