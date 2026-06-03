التعادل يخيم على غانا وويلز

تعادل المنتخب الغاني الأول لكرة القدم مع نظيره الويلزي 1 ـ 1، في مباراة تجريبية ضمن استعداده للمشاركة في كأس العالم 2026 التي تنطلق في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك يوم 11 يونيو الجاري.

تقدم منتخب «النجوم السوداء» بهدف البديل كاليب برينكي في الدقيقة 65 مستغلًا ارتداد الكرة من ‌القائم ليسددها من مسافة قريبة ‌إلى الشباك، عقب انطلاقة سريعة قادها إرنست نواما من منتصف الملعب.

وجاء هذا الهدف في واحدة من المحاولات الهجومية ‌النادرة لمنتخب غانا، في مباراة فرضت فيها ويلز ⁠سيطرتها ⁠لكنها عجزت عن ترجمتها إلى أهداف. وأدرك أصحاب الأرض التعادل بهدف في توقيت متأخر سجله لويس كوماس برأسية في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وهذه هي المباراة السادسة تواليًا لغانا دون تسجيل فوز.

وسيبدأ المنتخب الغاني، الذي خاض مباراته السادسة دون فوز، مشواره في المونديال بمواجهة بنما يوم 18 يونيو بمدنية تورنتو الكندية، وبعدها بخمسة أيام يخوض الاختبار الأصعب أمام إنجلترا. وبعدها سيواجه كرواتيا يوم 28 يونيو في ختام منافسات المجموعة الـ 12.