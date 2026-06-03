اكتمال قوائم المونديال.. و891 وجها جديدا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الثلاثاء اكتمال القوائم النهائية للمنتخبات المتنافسة في بطولة كأس العالم 2026، التي تضمنت رقمًا قياسيًا بمشاركة 1248 لاعبًا يمثلون 48 دولة.

تضم القوائم لاعبين يشاركون للمرة السادسة في المونديال وهم الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو والمكسيكي جييرموا أوتشوا في رقم قياسي.

وأضاف «فيفا» أنه بين اللاعبين الذين سيخوضون 104 مباريات، سبق أن شارك 357 منهم مرة واحدة على الأقل في النسخ السابقة، بينما ستشهد نسخة 2026 ظهور 891 لاعبًا للمرة الأولى.

كما تعكس قوائم المنتخبات تنوعًا كبيرًا في الأعمار، حيث يفصل بين أكبر وأصغر لاعب أكثر من 25 عامًا. يبلغ حارس المرمى الإسكتلندي كريج جوردون 43 عامًا و162 يومًا، بينما يبلغ المكسيكي الواعد جيلبرتو مورا، 17 عامًا و240 يومًا، والذي يعد ضمن 22 لاعبًا في البطولة تقل أعمارهم عن 20، بينما يبلغ عمر سبعة لاعبين 40 عامًا على الأقل.

وستشارك منتخبات الرأس الأخضر، كوراساو، الأردن، وأوزبكستان في المونديال للمرة الأولى.

وتنص لوائح «فيفا» على عدم السماح باستبدال اللاعبين إلا في حالات الإصابة الخطيرة أو المرض، وذلك قبل 24 ساعة من المباراة الأولى للمنتخب، كما يجب الحصول على موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم على أي استثناءات.