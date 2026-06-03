فيراري يمدد عقد لوكلير

مدّد السائق شارل لوكلير عقده مع فريق فيراري الذي وصفه بـ«عائلتي الثانية»، وذلك قبل أيام من سباق جائزة موناكو الكبرى ضمن بطولة العالم للفورمولا 1 على أرضه، وفق ما أعلن الصانع الإيطالي.

ويخوض السائق البالغ من العمر 28 عامًا موسمه السابع مع «الحصان الجامح» منذ انضمامه 2019، محققًا معه الفوز بثمانية سباقات، كان آخرها في 2024، فيما كانت أفضل نتائجه حلوله وصيفًا في ترتيب بطولة العالم خلف الهولندي ماكس فيرستابن 2022.

وقال فيراري في بيان على موقعه الرسمي: «تعلن سكوديريا فيراري إتش بي عن تجديد عقدها مع شارل لوكلير، الذي سيواصل الدفاع عن ألوان الفريق خلال المواسم المقبلة من بطولة العالم للفورمولا 1».

ويحتل لوكلير حاليًا المركز الثالث في ترتيب بطولة العالم، متقدمًا بثلاث نقاط على زميله في الفريق، البريطاني لويس هاميلتون، وقد أعرب عن سعادته الكبيرة بمواصلة مسيرته مع الفريق الإيطالي.

وتحدث لوكلير قائلًا : «إنه الفريق الذي أحببته وحلمت بالانضمام إليه منذ طفولتي، وبعد كل هذه الأعوام أصبح عائلتي الثانية».

وأضاف: «عشنا معًا لحظات رائعة وأخرى صعبة، لكني أؤمن بهذا الفريق أكثر من أي وقت مضى، وأنا ممتن بشدة لأننا سنواصل العمل جنبًا إلى جنب من أجل هدفنا المشترك المتمثل في إعادة بطولة العالم إلى مارانيلو».

وأكد لوكلير أن قيادة فيراري حلم ومسؤولية في الوقت نفسه لا يستهان بها.