تدريب مغلق يجهز الأخضر قبل بورتوريكو

قرر اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، أن يكون تدريب، الأربعاء، على ملاعب مركز تدريب نادي أوستن في مدينة أوستن بولاية تكساس الأمريكية مغلقًا، ضمن المرحلة الرابعة والأخيرة من برنامج الإعداد لكأس العالم 2026 التي تنطلق 11 يونيو الجاري في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.



وأجرى الأخضر السعودي، فجر الأربعاء، تدريبًا ركز خلاله اليوناني دونيس على تطبيق العديد من التمارين التكتيكية والاستحواذ على الكرة قبل أن يختتم التدريب بتسديد الكرات الثابتة.

من جانبه، استمر نواف العقيدي في برنامجه التأهيلي الخاص بمتابعة الجهاز الطبي.

ويواجه الأخضر، خلال المرحلة الأخيرة التي تمتد حتى 9 يونيو، منتخبَي بورتوريكو والسنغال في مباراتين ترفعان عدد تجريبياته قبل المشاركة المونديالية إلى ثلاثٍ.

ويحتضن ملعب «كيو 2» في أوستن مباراة بورتوريكو في 6 يونيو، بينما تجرى مباراة السنغال في العاشر من الشهر ذاته على ملعب نادي سان أنطونيو في مدينة سان أنطونيو.



وانتهت المباراة التجريبية مع الإكوادور، فجر الأحد الماضي، بفوز المنتخب اللاتيني 2ـ1 على ملعب «سبورتس إليستريتد» في مدينة نيوجيرسي.