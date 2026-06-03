لاعبو الهلال ينصبونه سادسا في مونديال 2026

حلّ فريق الهلال الأول لكرة القدم، سادسًا في ترتيب الأندية عالميًا التي يشارك لاعبوها في بطولة كأس العالم 2026 بحسب القوائم النهائية للبطولة التي تحتضنها أمريكا وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو الجاري حتى 19 يوليو.

ويمتلك الهلال 13 لاعبًا مقسمين على 6 منتخبات، بواقع 7 لاعبين في المنتخب السعودي، ولاعبان في المنتخب البرتغالي، ولاعب في منتخب فرنسا، ومثله في منتخبات السنغال، والأوروجواي، والمغرب.

ويمثل الهلال في المنتخب السعودي، سالم الدوسري، محمد كنو، حسان تمبكتي، علي لاجامي، متعب الحربي، سلطان مندش، وناصر الدوسري، وفي المنتخب البرتغالي روبن نيفيش ومواطنه جواو كانسيلو الذي لعب معارًا الموسم الماضي إلى صفوف برشلونة الإسباني، فيما يشارك من قائمة الهلال في المونديال الأوروجوياني داروين نونيز، والفرنسي ثيو هيرنانديز، والسنغالي خاليدو كوليبالي.

ويتصدر مانشستر سيتي الإنجليزي قائمة الأندية العالمية الأكثر تمثيلًا في المونديال بواقع 19 لاعبًا، ثم بايرن ميونيخ الألماني بواقع 18، وأرسنال الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي بـ 16 لاعبًا، ثم برشلونة الإسباني خامسًا بواقع 14 لاعبًا.

ويتقدم الهلال في الترتيب على أندية مانشستر يونايتد وليفربول الإنجليزيين وأتلتيكو مدريد الإسباني.