يونايتد يوافق على انتقال هويلوند إلى نابولي

أعلن ناديا نابولي الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي، الأربعاء، إتمام صفقة انتقال المهاجم الدنماركي راسموس هويلوند إلى الأول بشكل نهائي قادمًا من النادي الإنجليزي مقابل 50 مليون يورو «58.08 مليون دولار»، وذلك عقب فترة ‌إعارة ناجحة.

وسجل ‌هويلوند، البالغ من ‌العمر ⁠23 عامًا، 16 ⁠هدفًا في 44 مباراة بمختلف المسابقات خلال الموسم الماضي، ليسهم في تتويج نابولي بكأس السوبر الإيطالي واحتلاله المركز الثاني في ⁠الدوري.

وكان المهاجم قد انضم ‌إلى ‌مانشستر يونايتد قادمًا من أتلانتا 2023، ونجح في تسجيل ‌26 هدفًا خلال 95 مباراة بقميص الفريق الإنجليزي. وكان ضمن تشكيلة يونايتد التي توجت ‌بكأس الاتحاد الإنجليزي في مايو 2024، وشارك ⁠بديلًا ⁠في المباراة النهائية أمام مانشستر سيتي على ملعب ويمبلي.

وعاد هويلوند إلى إيطاليا مطلع موسم 2025ـ2026 على سبيل الإعارة لموسم واحد، قبل أن يقرر نابولي تفعيل بند الشراء.

وقال مانشستر يونايتد في بيان: «يتمنى الجميع في النادي لراسموس كل التوفيق في مسيرته المستقبلية».