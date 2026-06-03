لايبزيج يؤجل تجديد عقد فيرنر

أوضح مارسيل شايفر، المدير الرياضي لفريق لايبزيج الألماني الأول لكرة القدم، أن المفاوضات مع أولي فيرنر، مدرب الفريق، بشأن تمديد عقده يتوقع أن تحتاج إلى وقت أطول.

وقال شايفر لصحيفة «شبورت بيلد» الأربعاء: «عملية تحليل الموسم والنظر إلى المستقبل ستستغرق وقتًا أطول.. نحن لا نشعر بأي ضغط على الإطلاق، لأن أولي لا يزال مرتبطًا بعقد حتى 2027».

وكان شيفر قد ألمح في وقت سابق إلى أن مفاوضات التجديد مع المدرب الألماني ستبدأ في أقرب وقت ممكن.

وقال بعد أن حجز لايبزيج مكانًا في دوري أبطال أوروبا: «إنه عنصر أساسي في نجاحنا. نحن دائمًا مهتمون باستمرار التعاون الناجح».

لكن صحيفة «بيلد» وقناة «سكاي» ذكرتا أخيرًا أن مستثمر النادي «ريد بول» لديه شكوك حول فيرنر، في حين يرغب شيفر في تجديد عقد المدرب.

وانضم فيرنر إلى لايبزيج يوليو 2025 قادمًا من فيردر بريمن ونجح في إعادة بناء الفريق وإدخال فلسفة لعب جديدة. وحقق الفريق 65 نقطة، وهو

ثاني أفضل رصيد في تاريخه بالدوري الألماني، بعدما أنهى الموسم في المركز الثالث.