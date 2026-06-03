بيكهام ينضم إلى ممشى المشاهير

سيحصل الإنجليزي ديفيد بيكهام، نجم كرة القدم السابق، على نجمة في ممشى المشاهير بهوليوود، وذلك بالتزامن مع استعداد الولايات المتحدة لاستضافة نهائيات كأس العالم.

وقالت آنا مارتينيز من غرفة تجارة هوليوود، الأربعاء :«تكريم ديفيد بيكهام بنجمة في فئة الترفيه الرياضي يأتي في توقيت مناسب مع استعداد الولايات المتحدة لاستضافة كأس العالم».

وأضافت: «دور بيكهام في رفع شعبية كرة القدم في أمريكا، وتأثيره المستمر في الرياضة والترفيه والثقافة العالمية، يجعل هذا التكريم ذا أهمية خاصة».

ومن المقرر أن يحضر حفل الكشف عن النجمة، الذي سينظم 12 يونيو الجاري، كل من الممثل الشهير توم كروز، وزوجة اللاعب المغنية السابقة ومصممة الأزياء فيكتوريا بيكهام، حيث سيتم تكريم قائد المنتخب الإنجليزي السابق على أحد أشهر المعالم في هوليوود.

وسينظم التكريم لبيكهام «51 عامًا» قبل ساعات من انطلاق أول مباراة تُجرى على الأراضي الأمريكية ضمن النسخة الحالية من كأس العالم، التي تستضيفها بشكل مشترك كل من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وخلال مسيرته الاحترافية، لعب بيكهام لأندية مانشستر يونايتد وريال مدريد الإسباني وميلان الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي، إضافة إلى لوس أنجليس جالاكسي في الولايات المتحدة، قبل أن يعلن اعتزاله 2013.

وفي أعوامه الأخيرة، أصبح شريكًا مالكًا لنادي إنتر ميامي الأمريكي، الذي نجح في التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وتوّج بلقب الدوري الأمريكي العام الماضي.

وكان بيكهام قد حصل على لقب «فارس» من الملك تشارلز الثالث العام الماضي، كما اتجه إلى مجال الإنتاج الإعلامي عبر تأسيس شركة «ستوديو 99» في 2019.