الرابطة تبلغ الأندية بالموازنات.. والمعيار 3 مواسم

أبلغت أندية دوري روشن السعودي بالموازنات المرصودة لها الموسم المقبل، خلال اجتماعات منفصلة عقدتها لجنة الاستقطاب في الرابطة لشرح آلية الدعم، حسبما كشفت لـ«الرياضية» مصادر خاصة.

وطبقًا للمصادر ذاتها سيكون الدعم لكل نادٍ بناءً على ترتيب الفريق آخر ثلاثة مواسم والأداء التجاري والرياضي ونسب المشاهدات.

وعقدت الرابطة الاجتماعات أواخر مايو الماضي. وبيَّنت المصادر أنَّ عددًا من الأندية بدأت تحركاتها بناءً على معرفتها بمبالغها المرصودة لها.

يذكر أنَّ الرابطة أوضحت، في وقت سابق، أنَّ برنامج الاستقطاب هو برنامج استثماري يُسهم في تطوير الدوري السعودي، وتحسين عمليات الاستقطاب، ولا يأخذ دور إدارات الأندية في التعاقد مع اللاعبين المحترفين، إذ تُعدُّ هذه المهمة ضمن مسؤوليات الأندية بالاعتماد على مواردها المالية الذاتية.

كذلك يُعدُّ العمل القائم في جانب الاستقطاب امتدادًا للتعاون والتكامل بين الرابطة والأندية بما يضمن تحقيق التطوير للكرة السعودية.