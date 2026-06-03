بـ11 مليون مشجع.. الدوري الإسباني يحقق رقما قياسيا

أوضحت رابطة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، أنها سجلت رقمًا قياسيًا تاريخيًا في الحضور الجماهيري عبر ملاعب المسابقة، بحسب بيان الأربعاء.

وأضافت ‌الرابطة ⁠أن ​إجمالي الحضور الجماهيري ⁠بلغ 11693679 متفرجًا لمباريات الدوري خلال الموسم المنقضي، وهو ما يتجاوز الرقم القياسي السابق، ويؤكد الاتجاه التصاعدي الذي تشهده المسابقة في ⁠الأعوام الأخيرة.

ويمثل هذا الرقم ‌زيادة ‌قدرها 4.2 في المئة ​مقارنة بموسم 2024ـ2025.

وبالإضافة ‌إلى ذلك، تم تسجيل ‌رقم قياسي في نسبة إشغال الملاعب، بلغ 84.9 في المئة، كما سجلت الرابطة أعلى متوسط حضور ‌جماهيري منذ موسم 2014ـ2015 بواقع 31018 متفرجًا في المباراة ⁠الواحدة.

وتزداد أهمية هذه الأرقام عند الأخذ في الاعتبار أن عددًا من الملاعب عملت بسعة جماهيرية مخفضة بسبب مشاريع التجديد وإعادة التطوير، ومن بينها ملعب سبوتيفاي كامب ​نو «برشلونة»، ​وملعب كولوسيوم «خيتافي»، وملعب بالايدوس «سيلتا فيجو».